اتحاد الكرة يُطلق برنامج التدريب الثلاثي

دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الكرة، أمس، برنامج التدريب الثلاثي (Kick-Off)، والذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي (رخصة التدريب D، برنامج حماية الطفل، رخصة الإسعافات الأولية)، حيث يؤهل هذا البرنامج- وهو الأول من نوعه في المنطقة- المشاركين فيه بالتسجيل التلقائي في الرخصة التدريبية C المرخصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي اتحاد الكرة لوضع البرامج التطويرية والتدريبية التي تسهم في إثراء وتطوير المجال التدريبي في الدولة، كما أنها تتيح الفرصة للمدربين والراغبين في التسجيل بالاستفادة من الحصول على رخص تدريبية أساسية في عالم كرة القدم، من أجل الدخول في المستوى الأعلى من التدريب.