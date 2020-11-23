5 ملايين درهم جوائز بطولات موسم الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده أمس، أجندة بطولات ومسابقات موسم 2021، والتعديلات الفنية الجديدة على نظام التصنيف وأنظمة بعض البطولات الحالية، ما ينسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء باللعبة وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتشجيع الأجيال الجديدة من الرياضيين على الانخراط في ممارستها والصعود منها إلى منصات التتويج القارية والعالمية لاستكمال مسيرة الإنجازات الحافلة التي بدأها الاتحاد منذ تأسيسه في 2012.

حضر المؤتمر الصحفي الافتراضي محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأعلن الاتحاد أجندة فعالياته للموسم المقبل، مع أبرز التعديلات المدرجة ضمن أجندة الموسم، حيث تقرر إضافة جولتين جديدتين إلى الجولات الثلاث لكل من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو، لتصبح خمس جولات لكل بطولة. ومع هذا التعديل، قرر الاتحاد تعديل اسم البطولتين ليصبح دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، ودوري «أم الإمارات» للجو جيتسو.

وتوجه محمد سالم الظاهري في بداية المؤتمر بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير لرياضة الجو جيتسو، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية هذه الرياضة ودورها الإيجابي في تنمية وتطوير كفاءة الفرد وتحقيق الانسجام والتماسك داخل المجتمع.

قال الظاهري: «تتيح زيادة عدد جولات البطولتين وتحويلهما إلى دوريات محلية للجو جيتسو أمام الرياضيين والأندية فرصةً إضافية لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضّير بشكلٍ أفضل للاستحقاقات العالمية، خاصةً أنه يسمح للرياضيين بالمشاركة في موسم أطول حافل بمزيد من المنافسات، وإلى جانب ذلك، ستشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إضافة فئة السيدات لأول مرة، وستستكمل منافساتها وفق نظام الفرق وتتكون من ثلاث جولات، لفئات الناشئين والشباب والكبار».

تابع: «تتمحور أهدافنا حول رعاية ودعم المواهب وفي ضوء الإقبال الكبير على بطولاتنا المحلية خلال الأعوام الماضية، وجدنا أنه من المنطقي أن نمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لمواصلة السعي وتقديم أداءٍ متميّز على بساط المنافسات. وكلنا ثقة بأن رياضيي الجو جيتسو على أتم الاستعداد لخوض موسم أطول من المنافسات الحماسية والمشوقة بشكلٍ يصقل مهاراتهم ومواهبهم المتميّزة، ويضعهم في المستوى المناسب لدخول الاستحقاقات الدولية من أجل رفع اسم الإمارات في جميع المحافل».

وتم الإعلان عن إطلاق بطولة الإمارات الوطنية كإضافة مهمة جديدة لموسم الجو جيتسو، وتحديد موعدها في ختام الموسم المحلي. وتعتمد البطولة النظام الفردي، فيما تمنح نقاطاً مضاعفةً للمشاركين، الأمر الذي يعزز المنافسة الشريفة بين اللاعبين، ويدفعهم لبذل المزيد من الجهود.

وإلى جانب التعديلات على أنظمة البطولات، كشف المؤتمر عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث (الناشئين والشباب والكبار)، حيث يحصد اللاعبون في كل مرةٍ يدخلون فيها البساط النقاط لهم ولأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي. وفي ختام موسم الجو جيتسو، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات لتكريمهم على التميز.

ورفع الاتحاد الموازنة المخصصة للجوائز النقدية لمختلف البطولات المدرجة على أجندة الفعاليات المحلية لموسم 2021 لتصل إلى 5 ملايين درهم بشكلٍ إجمالي، ما يعزز إقبال اللاعبين والأندية على المشاركة في البطولات المحلية.

فهد علي الشامسي

تطبيق صارم للإجراءات الصحية

شدد فهد علي الشامسي على أن جميع منافسات الجو جيتسو لموسم 2021 ستترافق مع تطبيق صارم لإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، ونوّه بأن الاتحاد كان في طليعة الجهات التي استأنفت الأنشطة الرياضية في الدولة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة، للحفاظ على الصحة والسلامة في جميع البطولات ومرافق التدريب.

وقال الشامسي: «مع اقترابنا من نهاية عامٍ استثنائي بجميع المعايير، نتطلع لدخول الموسم المقبل بتصميم أكبر على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وبدورنا، نحرص على منح اللاعبين الفرص المتكافئة لتحسين أدائهم، ولهذا فقد أعدنا مؤخراً افتتاح صالات التدريب في جو جيتسو أرينا، وأتحنا للاعبي مختلف الأندية فرصة التدرب تحت إشراف الفريق الفني للمنتخب الوطني، بشكلٍ يضمن تحسين مستويات الأداء، ونثق بأن التعديلات التي أجريناها على البطولات الحالية وإطلاق بطولة الإمارات الوطنية، ونظام التصنيف الفردي الجديد ستشجع اللاعبين واللاعبات على مواصلة مسيرتهم المميزة، التي سجلوا خلالها إنجازاتٍ مشرفة تحسب لهم، ولمكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو».

محمد حسين المرزوقي

مشاركات دولية

استعرض محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال، المشاركات الدولية وبطولات المحترفين، وشرح رؤية الاتحاد في الحرص على تحقيق التكامل بين المسابقات، بما يصب في النهاية في صالح المنتخبات الوطنية التي تنتظرها تحديات قارية وعالمية كبرى، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، يبدأ كل عام مما توقف عنده في العام السابق، لاستدامة التطور والبناء وتعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للجو جيتسو وموطناً للتميز والإبداع في تلك الرياضة.

مبارك صالح المنهالي

طرق احتساب النقاط

شرح مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، أجندة مسابقات الموسم، في رده على أسئلة الصحفيين، حيث قام بتفصيل الأجندة، وإلقاء الضوء على التعديلات في التصنيف وفي عدد الجولات، وفي الجوائز المالية، وطرق احتساب النقاط للفرق واللاعبين.