«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع لجنة مكافحة المنشطات

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس دبي الرياضي، صباح أمس الأول، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق الهدف المشترك في جعل القطاع الرياضي بيئة خالية من المنشطات.

وحضر الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وعقيد طبيب د. ريمة الحوسني طبيب استشاري طب رياضي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وفيصل حاجي خبير جينات ومختبرات نائب رئيس اللجنة، وأسماء النعيمي طبيب استشاري غدد وأمراض باطنية عضو مجلس إدارة اللجنة. وبحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة أوجه التعاون لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لتسجيل كافة الرياضيين بأندية دبي في اللجنة، واستعراض كيفية تقديم استراتيجيات مبتكرة تخدم القطاع الرياضي، وتساهم في ترسيخ الوعي لدى جميع الرياضيين. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المشاركة الفاعلة من الطرفين، من أجل تطوير القطاع الرياضي الوطني وبناء الرياضيين الإماراتيين بأسلوب علمي وصحي سليم، بما يساهم في دعم جهود الأجهزة الفنية والتدريبية لتكوين جيل رياضي بطل، وقدمت اللجنة في الاجتماع عرضاً يوضح جهودها لمكافحة المنشطات ومراحل تطور العمل فيها، والخطط المستقبلية الموضوعة التي تعمل عليها اللجنة، كما تم استعراض أهم إنجازات اللجنة، وإطلاق المسمى تزامناً مع اليوم الوطني، كما تم بحث الموازنة المالية للجنة والاحتياجات المستقبلية.