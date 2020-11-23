منى السهلاوي تتصدر الريشة ونورة بطلة «الكروس فيت»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وشهدت الدورة هذا العام تنافساً قوياً بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في 6 رياضات فردية متنوعة هي البولينج، سباق الطريق للجري 3 كيلومترات، سباق الدراجات الهوائية لمسافة 18 كيلومتراً، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، والتي جرت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المشاركات.

وتم تتويج الفائزات بالمراكز الأولى، في بطولة الريشة الطائرة: فازت في فئة المواطنات منى السهلاوي من أينوك بالمركز الأول، تلتها أمل يوسف من النيابة العامة في المركز الثاني، وحلت روضة الهاجري من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات: فازت نفيسة سارا سيراج من مؤسسة دبي للإعلام بالمركز الأول، تلتها جيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة الثاني، وحلت جيانيلي كابولونغ من هيئة الصحة في دبي ثالثاً.

وتصدرت نورة السراح من هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الأول، في فئة المواطنات ببطولة الكروس فيت، تلتها حمدة المري من جامعة زايد، وحلت لطيفة الفلاسي من هيئة دبي للثقافة والفنون ثالثاً، وفي فئة المقيمات: فازت هبة السيد صلاح الدين من شرطة دبي بالمركز الأول، وآنا زيه من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت سارا شيهادي من هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً.

وفي بطولة الدراجات الهوائية، فازت في فئة المواطنات صفية الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول، تلتها رقية أحمد من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحلت فرح المري من بنك أبوظبي التجاري في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سماح محمد من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة إس إل للخدمات الرياضية في المركز الثاني، وميكي فيكنشر من نادي ميدان دبي للفروسية في المركز الثالث.

وفازت سعاد يوسف سعيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، ببطولة البولينج وفاطمة سبيل من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت شيخة ابه بانجيت من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ثالثاً، وفي فئة المقيمات فازت ليدي ليز آن من معهد فيم للتدريب بالمركز الأول، تلتها أورا ميتشلو من شرك آيديا لتصميم الفن الداخلي في المركز الثاني، وحلت جينفر مأمون من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في المركز الثالث. وفي بطولة تنس الطاولة، فازت في فئة المواطنات هبة سامي من النيابة العامة بالمركز الأول، ومنى السهلاوي من إينوك في المركز الثاني، وحلت فاطمة محمد من بلدية دبي ثالثاً، وفي فئة المقيمات فازت سندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، تلتها اللاعبة مابيرماديت من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت اللاعبة يولندا من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث.

وتوجت مريم مبارك من شرطة دبي بالمركز الأول، في فئة المواطنات في سباق الطريق تلتها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نورة جاسم من جهاز أمن الدولة في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة إس إل للخدمات الرياضية الثاني، وحلت شانتي شينغاراج من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ثالثاً.