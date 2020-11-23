دوري أقوياء اليد.. «نيولوك»

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء اليوم الجولة الأولى للنسخة الـ 45 من دوري أقوياء اليد، الذي تشارك فيه 11 نادياً لأول مرة بعد انضمام فريق دبا الحصن الوافد الجديد لملاعب الأقوياء، وتدشن الفرق العشرة مشوارها في البطولة باستثناء العين الذي يخرج من هذه الجولة طبقاً لنظام البطولة.

يلتقي اليوم النصر مع الوحدة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ودبا الحصن مع مليحة بصالة الأول والجزيرة مع الظفرة بصالة فخر أبوظبي، ويلتقي شباب الأهلي مع بني ياس ويستضيف الشارقة منافسه الوصل بصالة الملك الشرقاوي، وهي المواجهة الثانية بين الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في ختام دوري الموسم الماضي والمؤجل للموسم الحالي، وهي مباراة تتويج الشارقة بدرع الدوري.

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري تغييرات كثيرة على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين وأيضاً على مستوى المدربين، بالإضافة إلى التنقلات التي حدثت للاعبين المواطنين بين الأندية، وتسيطر المدرسة التدريبية المصرية على أجواء الدوري هذا الموسم من خلال وجود 7 مدربين، من بينهم 3 مدربين يظهرون في الكادر لأول مرة، وهم هاني الفخراني مدرب الشارقة وعاصم حماد مدرب شباب الأهلي ومحمد كشك مدرب دبا الحصن، بجانب وليد عبدالكافي مدرب مليحة ومحمد حسن مدرب الظفرة ومحمد متولي مدرب الوحدة وياسر محمد مصطفى مدرب بني ياس، وتظهر المدرسة التونسية في المدربين عدنان بلحارث مدرب العين ووليد بن عمر مدرب الجزيرة فيما دخل المدرب المواطن ضمن القائمة، من خلال تواجد اثنين من المدربين هما خالد أحمد مدرب الوصل وسعيد محمد مدرب النصر.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب، هناك 3 لاعبين من المواسم الماضية هم المصري علي زين لاعب الشارقة ومواطنه عمر حجاج لاعب مليحة والبوسني أساك أومير لاعب العين، فيما يظهر في الكادر لأول مرة 6 لاعبين هم المصري طارق خورشيد لاعب الظفرة ومواطنه إبراهيم حسن لاعب دبا الحصن والثلاثي التونسي كمال العلويني لاعب النصر ومحمد رضا فراد لاعب شباب الأهلي ونجم الدين الطرهوني لاعب الوصل، بالإضافة إلى الكرواتي إيفان دومينيك لاعب الجزيرة.

ويبقى الرهان الجديد هذا الموسم على اللاعبين المقيمين، يتقدمهم البحريني علي ميرزا لاعب الشارقة والجزائري عبدالجليل معاشو في دبا الحصن ومواطنه طارق جوادي في العين والمصري محمد البوهي في النصر والجابوني ميلاما في الوصل والمصري أحمد أمير في بني ياس والتونسي أحمد السعفي في شباب الأهلي والمصري محمد عبدالرحمن في مليحة، ويوجد لاعب واحد من أبناء المواطنات خليل كمال مع نادي العين و3 لاعبين من مواليد الدولة هم المصري محمود فايز مع الشارقة ومواطناه عمر أحمد مع الوحدة وأحمد سعيد مع مليحة.