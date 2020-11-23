40 مشاركاًً في «تنشيطية» القوس والسهم

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد القوس والسهم البطولة التنشيطية الأولى للمرحلة العمرية فوق 18 سنة للرجال والسيدات وأصحاب الهمم، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية، في المنافسات التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 40 رامياً ورامية تنافسوا في فئتي القوس الأولمبي والقوس المركب، وأقيمت المنافسات وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والهيئة العامة للرياضة.

وأكد حسن المزروعي، أمين عام الاتحاد، أن أبرز مكاسب هذه البطولة يكمن في عودة اللاعبين لأجواء المنافسات بعد فترة توقف طويلة وتطبيق النظام الإلكتروني المستخدم من قبل الاتحاد الدولي ويعرف باسم «Inaseo»، وقال: تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النظام الإلكتروني الدولي في بطولة محلية في الإمارات، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، مما يجعلنا نشعر بالفخر أنه تم تطبيقه بوساطة كوادر محلية التي استفادت من ورش العمل التي أقامها الاتحاد على مدار الفترة الماضية، في إطار حرصه على صقل مواهب وتطوير كافة أركان اللعبة والارتقاء بالجوانب الفنية، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد.

وعلى صعيد نتائج البطولة، في فئة أصحاب الهمم - القوس المركب حصل حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الأول، وغلام خورشيدي من نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الثاني، ويحيى البلوشي من نادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث، وفي فئة السيدات - القوس الأولمبي، حصلت لامبريني توماس من نادي رماة دبي على المركز الأول، وعائشة آل علي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على المركز الثاني، وفاطمة الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على المركز الثالث، وفي فئة الرجال- القوس المركب حصل عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف على المركز الأول، وعبدالكريم الجناحي من نادي الشارقة الرياضي على المركز الثاني، ويوهانز هيندرك من نادي رماة دبي.