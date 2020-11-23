«دراجات أبوظبي» يخوض 3 سباقات في 48 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق نادي أبوظبي للدراجات في عددٍ من السباقات في فترة زمنية قصيرة، رافعاً شعار «كل التحديات ممكنة»، وذلك في خطوة تهدف إلى التواجد في المنافسات، والتجهيز للسباقات الكبرى ضمن برنامج الاتحاد للموسم الجديد.

ويخوض عدد من دراجي الفريق سباق ليوا بمنطقة الظفرة، المقرر يوم 28 نوفمبر الجاري، كما يخوض عدد منهم في اليوم نفسه السباق الذي سيقام في جبل جيس برأس الخيمة، وفي اليوم التالي يشارك عدد منهم في سباق سيح السلم بدبي، ما يعني خوض الفريق لثلاثة سباقات خلال 48 ساعة، وسبق ذلك مشاركة قوية للفريق في سباق تحدي دبي للدراجات، ثم السباق التأهيلي لسيح السلم.

وظل الفريق طوال الفترة الماضية في حالة استعداد بالتدريبات المنتظمة وفق البرنامج المعد، عقب الإعلان عن عودة النشاط الرياضي، مع تنفيذ كل الاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة لمكافحة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الدراجين، كما شارك الفريق في عدد من السباقات المجتمعية، منها جولة أقيمت في الوثبة، وفعالية في جبل حفيت لمسافة 140 كلم، وسجل العديد من النتائج المميزة.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن العمل الدؤوب الذي قام به الجهازان الفني والإداري مع الفريق وضع الفريق في المسار الصحيح من خلال الإعداد الجيد الذي حصل عليه، وبالتالي منحه إمكانية المشاركة في عددٍ من السباقات خلال فترة زمنية قصيرة دون تأثير سلبي، حيث تم توزيع الدراجين على السباقات وفق برنامج دقيق يسهل مشاركاتهم بشكل جيد، ويمنح الفريق التواجد في كل التحديات، مع الالتزام بالمشاركة في السباقات المجتمعية التي هي وسيلة لتجهيز الفريق للمسابقات الرسمية، وتنفيذاً لبرامج المسؤولية المجتمعية في نشر رياضة الدراجات وتعزيز ثقافتها، وجعلها أسلوب حياة.

وأضاف: الهدف من كل هذه المشاركات التنافسية والمجتمعية للفريق هو تطوير الجانبين البدني والفني للدراجين للوصول إلى أعلى مستوى، استعداداً لخوض السباقات الكبرى التي سينظمها الاتحاد في الموسم الجديد.

وتابع: إدارة النادي تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل مقومات وعناصر دعم الدراجين، وتسهيل إعدادهم ومشاركاتهم المختلفة، إلى جانب عقد العديد من اتفاقات التعاون مع بعض الجهات المتخصصة في صنع المشروبات الغذائية الخاصة باستعادة الحيوية للدراجين خلال التدريبات والسباقات، والتي تسهم في تعزيز الصحة العامة لهم، وتشكل حماية مهمة لما يبذلونه من جهد.

وأوضح: «التطوير الفني للفريق سيتواصل في المرحلة المقبلة، من خلال التواصل مع فريق الإمارات للمحترفين في عدد من المجالات التي تعزز تنفيذ الخطط والاستراتيجية التي وضعها النادي، والهادفة إلى بلوغ دراجي النادي أعلى المستويات وفق مخطط زمني محدد».

وأشاد الخييلي بتجاوب الدراجين مع الجهازين الإداري والفني في تنفيذ البرامج والحصص التدريبية، وقال: لقد أظهروا الروح العالية والحماس الكبير والرغبة في العمل الجاد، من أجل أن يكون التجهيز في المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة في السباقات التي سيشاركون فيها.