70 لاعباًً يتنافسون في ذهب «اليوم الوطني للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 70 لاعباً يمثلون 6 أندية في بطولة اليوم الوطني الـ49 للجودو، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو احتفالاً بهذه المناسبة، في الصالة الرياضية بنادي خورفكان الجمعة المقبل، وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد اجتماعاً اليوم لاعتماد كشوفات أندية الجزيرة، الشارقة الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية ونادي خورفكان مستضيف البطولة التي تقدمت للمشاركة، ثم يتم سحب القرعة بإشراف اللجنة المسابقات، كما تعقد لجنة الحكام اليوم أيضاً اجتماعاً برئاسة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، لتوزيع المهام وتحديد المباريات.

وتنظم البطولة لأول مرة بالساحل الشرقي بإمارة الشارقة، واستعدت لها الأندية بشكل جيد، للمنافسة القوية على حصد ذهب البطولة التي يحرص اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على تنظيمها سنوياً، ويدشن بها نشاطه في الموسم الحالي، رغم الظروف الاستثنائية بسبب جائحة «كورونا»، التي أدت لإعادة برمجة مسابقات الاتحاد بشكل يضمن الاستمرار، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، ترجمةً للتوجيهات العليا.

من جهتها، فرغت اللجنة المنظمة من الإعداد للبطولة بشكل يكفل لها النجاح، بالتعاون مع مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الذي سخر المتطلبات كافة، في تعاون مستمر بين الاتحاد وأنديته التي تسابقت على استضافة بطولات الاتحاد خلال الموسم الحالي، فرق الرجال، التزاماً بالتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة بتعليق مسابقات كل الفئات العمرية ما دون الـ 18 عاماً، حتى نهاية ديسمبر المقبل.