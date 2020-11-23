قوارب التجديف تبحر في دبي الجمعة

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجمعة المقبل، في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، وذلك ضمن فعاليات الموسم البحري الرياضي 2020 - 2021.

وبدأت اللجنة المنظمة في النادي، منذ الأحد الماضي، استقبال طلبات المشاركة والتسجيل للسباق من قبل النواخذة والملاك، حيث تستمر عملية التسجيل حتى الخميس، تمهيداً للانتقال في اليوم التالي إلى موقع السباق الذي سيتحول إلى خلية عمل.

وينطلق أول أشواط الجولة الأولى عند الساعة الثالثة عصراً، بينما ينطلق الشوط الثاني بعد نهايته مباشرة، وتسبق إجراءات المشاركة عمليات التدقيق على المشاركين، وأيضاً استكمال الفحص الفني على المحامل في الفترة الصباحية.

وكانت اللجنة الرياضية في النادي وبحضور عضوي مجلس إدارة النادي راشد ثاني العايل رئيس اللجنة، وجمال زعل بن كريشان عضو اللجنة، وهزيم القمزي مدير السباقات، قد عقدت اجتماعاً تنويراً مع المتسابقين للاستماع لوجهات النظر فيما يخص مستقبل هذه الرياضة، وإلقاء الضوء على جديد التعديلات والتي فرضتها ظروف وتداعيات جائحة كورونا «كوفيد - 19».