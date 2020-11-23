رونالدو وميسي وصلاح سباق «الأفضل في القرن»

رضا سليم (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» تفاصيل تنظيم الحدث للسنة الـ 12 على التوالي، جنباً إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في دبي يوم 27 ديسمبر المقبل.

ويواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020، بينما ستقدم جوائز جلوب سوكر، التي كرمت أكثر من 100 لاعب قدموا أداءً متميزاً في اللعبة، فئات جديدة لجوائز هذا العام.

وتقدم فعالية جوائز دبي جلوب سوكر بإصدار خاص هذا العام، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية، ولأول مرة، ستضم القائمة أربع جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2020 و2021 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن.

وتشهد القائمة ترشيح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة لجائزتي أفضل لاعب في القرن وأفضل لاعب لعام 2020، وبعد موسم مثير ومذهل بفوز نادي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، تم ترشيح نجم النادي روبرت ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول لجائزة أفضل لاعب في القرن.

أما عن تفاصيل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2020 - 2021 التي تضم مجموعة استثنائية أكثر من 25 نجماً عالمياً، بما في ذلك الأسطورة البريطانية ديفيد بيكهام وليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، كما تبرز الأسماء اللامعة لأبطال اللعبة مثل ديدييه ديشامب وأليكس فيرجسون وبيب جوارديولا، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القرن الجديد 2020 - 2021، وينضم إلى مجموعة النجوم جوزيه مورينيو، الذي يعمل برفقة عمالقة آخرين في اللعبة مثل كارلو أنشيلوتي والمدير الحالي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2020 مجموعة من النجوم يتقدمهم روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيمة، وفي الوقت نفسه، ستكون جائزة أفضل نادي لعام 2020 متاحة للحصاد على يد أحد الأندية العالمية الستة المرشحة بما في ذلك ليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وهناك ترقّب كبير لجائزة أفضل مدرب لعام 2020، مع تطلّعات يورجن كلوب الجديدة بعد حصاده للجائزة في العام الماضي. كما هو معروف فإن كلوب حقق مع ليفربول الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية، وتتنافس أفضل الأندية الشهيرة على جائزة أفضل ناد في القرن 2020 - 2021 هي نادي برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد، في حين أن جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن 2020 - 2021 هي فئة تنافسية للغاية مع إمكانية فوز خورخي مينديز للمرة العاشرة.

وقال توماسو بندوني، الرئيس التنفيذي لجوائز جلوب سوكر: «جوائز هذا الموسم مخصصة لجميع أبطال كرة القدم، الذين عرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس، وتخلوا عن إجازاتهم وراحتهم من أجل التدريب واللعب كل ثلاثة أيام، وسافروا في كل مكان في العالم من أجل منح ملايين الأشخاص بضع لحظات الحماس والإثارة التي يتوق إليها جميع عشاق كرة القدم».

وأضاف: «من غير الممكن أن تفوت دبي هذا الحدث في أصعب المواسم وأكثرها تحدياً وتعقيداً، وإصدار جوائز 2020 ستكون على طريقتنا لإظهار التزامنا وتقديرنا والاحتفاء بكل إنجاز، ولاعب كرة القدم تحدى جميع الظروف، وقام بعمل استثنائي ليحتل مركز الصدارة، وأيضاً الاحتفال بالعام الجديد 2021، الذي سيمنحنا الأمل الجديد بتوفر لقاح كورونا، ونشكر دولة الإمارات ومجلس دبي الرياضي لدعمهم الدائم والشغف الاستثنائي لهذه الرياضة، ويستمر تعاوننا مع قدوم إكسبو في عام 2021، حيث سيكون حفل جوائز جلوب سوكر أكبر حدث على الإطلاق».