مالابا جاهز لقيادة «النمور» أمام الظفرة

فيصل النقبي (كلباء)

انضم التوجولي بينيل مالابا مهاجم كلباء لتدريبات الفريق، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الظفرة، حيث غاب عن لقاء بني ياس السابق بسبب عودته المتأخرة من معسكر المنتخب، وعدم تدربه مع الفريق خلال الفترة التي سبقت اللقاء.

ويعتبر مالابا إضافة حقيقية للفريق في مركز الهجوم، حيث سجل هدفين في الجولات الماضية، وساهم في إحراز 6 نقاط كاملة للفريق، بعد أن قاد الفريق للفوز على عجمان في الجولة الثانية وفي الفوز بـ«الديربي» على الفجيرة.

وقال مالابا، إنه سعيد بالمستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون خلال الجولات الست الماضية، ووصوله للنقطة التاسعة بثلاث حالات فوز.

وأكد اللاعب أنه جاهز لقيادة الفريق أمام الظفرة في اللقاء المهم، وقال: «يجب العودة بالنقاط الثلاث للوصول إلى مركز أفضل، خاصة أن الظفرة من الفرق القوية والقريبة من وضع الفريق ونجح في الفوز على خورفكان باللقاء الماضي».

وأضاف: «الفوز على بني ياس منح الفريق دفعة معنوية كبيرة خارج الأرض، وعلينا أن نواصل الأداء بقوة كما حدث في الجولة الماضية».