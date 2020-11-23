جوستافو وإيمانويل خارج قائمة عجمان للقاء «الفرسان»

عجمان (الاتحاد)

تحولت الإصابات إلى «كابوس» يطارد فريق عجمان في مباريات الدوري، بعدما انضم البرازيلي جوستافو لاعب الوسط إلى قائمة المصابين، وتأكد غيابه عن مواجهة شباب الأهلي في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي بعد غدٍ.

كان جوستافو قد خرج من مباراة الوحدة بعد التعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وبعد الفحص الطبي تأكد غياب اللاعب عن مواجهة «الفرسان»، كما يغيب أيضاً النيجيري إيمانويل الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة «العنابي»، في الوقت الذي من المنتظر عودة حسن عبدالرحمن وعبدالرحمن راكان لصفوف الفريق، بعد شفائهما من الإصابة والعودة للتدريبات مؤخراً مع الفريق.