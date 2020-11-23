«الثامن» يُدخل «الشك» في قلب «الفرسان»!

منير رحومة (دبي)

خلفت الخسارة الثقلية التي مني بها شباب الأهلي أمام الجزيرة بخماسية كاملة، حالة من الغضب الجماهيري، والقلق الكبير من التراجع الحاصل في الأداء والمستوى، والتقهقر في جدول الترتيب إلى المركز الثامن، مبتعداً بذلك عن دائرة المنافسة على الصدارة.

وعلى الرغم من امتلاك الفريق صفاً من اللاعبين يعتبر الأفضل في دوري الخليج العربي، بامتلاك 16 لاعباً من الدوليين ومن أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى نجوم كبار من الأجانب مثل السوبر إدواردو نجم الهلال السعودي السابق، والأرجنتيني كارتابيا لاعب ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، إلى جانب اللاعب المقيم إيجور جيسوس متصدر ترتيب الهدافين، إلا أن فريق «الفرسان» يعيش مرحلة سلبية في افتتاح الموسم، بالفوز في مباراتين فقط، والتعادل في ثلاث، وخسارة الجولة الماضية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير تنتظر تعويض ضياع لقب الموسم الماضي بسبب إيقاف المسابقة، والاستفادة من الصفقات المدوية التي قامت بها الإدارة في الصيف لتعزيز صفوف الفريق، جاءت المحصلة سلبية حتى الآن، الأمر الذي أدخل الشك في صفوف الفريق، وطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى قدرة الفريق على المنافسة بجدية تحت قيادة المدرب زاراجوسا، خاصة بعد اتساع الفارق مع المتصدر إلى 9 نقاط كاملة.

وفي الوقت الذي ابتعدت فيه إدارة النادي عن الظهور، ولم يوضح مسؤولو الفريق أسباب التراجع الكبير، حرص الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق عبر حسابه على «إنستغرام» بهدف طمأنتهم حول مستقبل الفريق، حيث اعترف بأن اللاعبين أنفسهم لم يتوقعوا هذه البداية المتعثرة والنتائج غير المنتظرة، معتبراً أن فريقه مطالب بالانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية في جميع الملاعب.

وشدد كارتابيا على أن فريق «الفرسان» عائلة واحدة، وأن الكل يعمل بجدية من أجل تصحيح الصورة والعودة إلى طريق الانتصارات، وأن المشوار لا يزال طويلاً، وأنه واثق من العودة بقوة.