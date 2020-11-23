الحسن صالح إلى البرتغال لاستكمال العلاج

الشارقة (الاتحاد)

غادر الحسن صالح الظهير الأيسر لفريق الشارقة، إلى البرتغال، وذلك لإجراء عملية بالمنظار للكاحل الأيسر في مستشفى سانتا ماريا بمدينة بورتو البرتغالية، وعمل برنامج علاجي خاص يساهم في عودته للملاعب من جديد، وسيشرف على الفحوص الجراح البروفيسور الهولندي نايك فان دايك، والذي سبق أن أجرى عملية جراحية للاعب عام 2015.

يذكر أن الحسن صالح قد أجرى في مايو الماضي عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر، وانتظم في التدريبات الانفرادية مؤخراً إلى أنه شعر ببعض الآلام مما فضلت إدارة النادي بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي والجهاز الطبي للفريق لإرساله إلى البرتغال، للتأكد من وضع اللاعب الصحي وضمان تعافيه بشكل تام.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي، أن الإدارة عقدت عدة اجتماعات، سواء مع الجهاز الطبي للفريق أو اللاعب للوقوف على أفضل الحلول المطروحة، والتي تساهم في عودة الحسن من جديد للدفاع عن ألوان «الملك»، كما قامت الإدارة بالبحث عن أفضل الجراحين بالاتفاق مع اللاعب، للخضوع إلى البرنامج العلاجي وفضلنا اختيار البروفيسور الهولندي، كونه سبق أن أجرى عملية جراحية ناجحة للاعب.

وأضاف المهيري: «نحرص من خلال إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي على متابعة الحالة الصحية لدى جميع اللاعبين في مختلف الألعاب، وتوفير أفضل برنامج علاجي لما فيه مصلحة النادي واللاعب، ونحظى بدعم كبير من مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما يسهل علينا اختيار العلاجات المناسبة لكل لاعب».