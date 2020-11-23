مدفيديف «البطل الرابع» خارج «العمالقة الأربعة»

لندن (أ ف ب)

تُوج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعاً، بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنوياً بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته، بعد قلبه الطاولة على النمساوي دومينيك تييم الثالث والفوز بالمباراة النهائية 4-6 و7-6 و6-4 في لندن، التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة، قبل انتقاله إلى تورينو.

وحصد الروسي اللقب في مشاركته الثانية، وذلك من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الصربي نوفاك ديوكوفيتش «الأول»، والألماني ألكسندر زفيريف، والأرجنتيني دييجو شفارتسمان، قبل أن يقصي الإسباني رافايل نادال الثاني من نصف النهائي، ويحرمه من فرصة محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى.

وشاءت المصادفات أن يكون مدفيديف آخر بطل يُتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدنكو أول بطل في العاصمة الإنجليزية التي احتضنت البطولة منذ 2009، لكنها تنتقل إلى تورينو اعتباراً من 2021.

ونال «الروسي» شرف أن يكون البطل الرابع توالياً خارج نادي العمالقة الأربعة، «ديوكوفيتش ونادال، والسويسري روجيه فيدرر الذي غاب بسبب الإصابة، والبريطاني أندي موراي»، بعد أن ذهب اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية لمصلحة البلغاري جريجور ديميتروف، والألماني ألكسندر زفيريف، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي فاز في نهائي 2019 على تييم بالذات.

ودخل مدفيديف إلى المواجهة، وهو المرشح الأقل حظاً للفوز بالمباراة، خاصة أنها مشاركته الثانية فقط «خرج من الدور الأول في الأولى العام الماضي»، في حين أن تييم كان يشارك فيها للمرة الخامسة توالياً، ووصل إلى النهائي العام، كما أنه قادم من تتويج تاريخي، هو الأول له في البطولات الكبرى، بعد فوزه في سبتمبر بلقب «فلاشينج ميدوز».

لكن الروسي، ابن الرابعة والعشرين عاماً، الفائز الصيف المنصرم بلقبه الثالث في دورات الألف نقطة لـ «الماسترز» بعد تتويجه بطلاً لدورة باريس، خالف التوقعات وقلب الطاولة على منافسه النمساوي الذي دفع ثمن عصبيته، وإهداره فرصاً عدة لخطف الأفضلية في المجموعة الثانية بالتحديد.

وكانت مواجهة أمس الأول الخامسة بين تييم ومدفيديف، وقد فشل النمساوي في تحقيق فوزه الرابع، وتجديد تفوقه على مدفيديف الذي خسر أمام منافسه الصيف المنصرم في نصف نهائي بطولة «فلاشينج ميدوز».

وقال الروسي بعد تتويجه وفوزه العاشر توالياً، امتداداً من دورة باريس الألف نقطة لـ «الماسترز»: يا لها من مباراة، أحد أفضل انتصاراتي، ساعتان و42 دقيقة، ثلاث مجموعات ضد لاعب رائع، متوجهاً إلى تييم: «دومينيك، تهاني على ما حققته حتى الآن في مسيرتك، اسمك دون في تاريخ التنس».

وقال: «من الرائع أنك فزت بلقب بطولة كبرى هذا العام، أنت تلعب بشكل رائع. آمل أن نحظى بفرصة خوض مواجهات أخرى ضد بعضنا في مناسبات كبرى مثل هذه».