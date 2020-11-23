أوليفيرا بطل الدراجات النارية

بورتيماو (أ ف ب)

حقق البرتغالي ميجل أوليفيرا (كاي تي أم - تيك 3)، فوزه الثاني هذا الموسم في جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم «موتو جي بي» للدراجات النارية والتي شهدت إحراز فريق دوكاتي لبطولة الصانعين.

وكان أوليفيرا (25 عاماً) قد حقق فوزه الأول هذا الموسم في جائزة ستيريا الكبرى في النمسا، وضمن الإسباني خوان مير (سوزوكي) الذي انسحب من السباق، لقب البطولة للمرة الأولى في مسيرته في سباق فالنسيا الأخير، فأنهى ابن الثالثة والعشرين الموسم مع 171 نقطة، أمام فرانكو موربيديلي (158) والإسباني الآخر أليكس رينس دراج سوزوكي (139).

وبتتويج أوليفيرا، لن يحطِّم هذا الموسم المتقلب، الرقم القياسي من خلال تتويج عشرة دراجين في سباقات مختلفة.

قال أوليفيرا بعد سباق أقيم وراء أبواب موصدة بسبب بروتوكول «كوفيد - 19»: «أهدي هذا الفوز إلى كل الجماهير التي لم تتمكن من الوجود معنا».