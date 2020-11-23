«تمهيدي» هجن «اليوم الوطني» الجمعة

دبي (الاتحاد)



أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تنظيم السباق التمهيدي الأول الجمعة المقبل، استعداداً للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي سينطلق بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد للهجن العربية الأصيلة في يناير المقبل، ويضم السباق التمهيدي الأول شوطين، الشوط الأول خصص لمتسابقين دون سن الـ 29 والشوط الثاني لمتسابقين فوق سن الـ 30.

وتأتي السباقات التمهيدية لدعم المواطنين، وتشجيعهم على تدريب وتضمير الهجن وركوبها وخوض مضامير السباقات لاستدامة موروث الدولة العريق.