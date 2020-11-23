الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات أميركية قوية

هبطت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد-19" ، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو ، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار عند الساعة 1600 بتوقيت جريتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأوقية.