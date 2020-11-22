الهلال والنصر.. «الديربي الناري»

الرياض (أ ف ب)

يبحث النصر عن تعويض بدايته المخيبة، عندما يلتقي غريمه الهلال حامل اللقب والمتصدر، اليوم، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك قبل أيام من مواجهتهما مجدداً في نهائي كأس الملك.

وخسر النصر أول 3 مباريات أمام الفتح والتعاون والشباب، قبل التفوق على القادسية 2- صفر، ثم توقف الدوري أكثر من أسبوعين بسبب معسكر المنتخب السعودي.

على ملعب الملك فهد الدولي، يتواجه عملاقا العاصمة الرياض، في «الديربي الناري»، قبل لقائهما مجدداً السبت المقبل على الملعب عينه في نهائي كأس الملك.

ويتصدر الهلال الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثالث عشر من أصل 16 فريقاً.

ويمرّ الهلال بمرحلة جيدة، لكنه يفتقد مدربه الروماني لوتشيسكو بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويقوده مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي من مقاعد البدلاء.

وتبدو حظوظ سالم الدوسري وياسر الشهراني وافرة للمشاركة، بعد تعافيهما من الإصابة في معسكر «الأخضر»، إلى جانب الهداف البيروفي أندري كاريو الذي خضع للحجر الصحي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات «مونديال 2022».

ويكتنف الغموض مشاركة الحارس عبدالله المعيوف، الذي ما زال يواصل برنامجه التأهيلي، ويدخل عبدالله عطيف ضمن حسابات الهلال، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، إثر إصابته بالرباط الصليبي في فبراير الماضي، ويتوقع أن يعتمد الهلال على سلمان الفرج والكولومبي جوستافو كويار في الوسط.

في المقابل، تأثر النصر كثيراً قبل فترة التوقف، نظراً لغياب أكثر من 12 لاعباً دفعة واحدة، منهم من كان مصاباً بـ «كورونا»، والبعض يعاني إصابة عضلية، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاستعانة ببعض اللاعبين الشباب.

وشهدت الفترة الماضية عودة عدد كبير من لاعبي الفريق للتدريبات، يأتي في مقدمتهم الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نورالدين أمرابط، والأرجنتيني بيتي مارتينيس، والبرازيلي ماثيوس بيتروس، والكوري الجنوبي كيم جين-سو، وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري، باستثناء عبدالفتاح عسيري المصاب في عضلة الساق، والبرازيلي مايكون الذي ينتظر نتيجة مسحته الطبية.

وفي قمة أخرى، يلتقي الأهلي وضيفه الشباب الوصيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ورغم احتلال الأهلي مركزاً متقدماً، إلا أنه ما زال بعيداً عن مستواه المعروف، ويعود إلى صفوفه الحارس الدولي محمد العويس، بعد تعافيه من الإصابة.

كما تنفس الأهلي الصعداء، بعد مشاركة هدافه السوري عمر السومة في التمارين الجماعية، إثر إنهاء برنامجه العلاجي. في المقابل، يفكر الشباب في صدارة محتملة في حالة تعثر الهلال أمام النصر، أو على الأقل البقاء شريكاً له فيها.