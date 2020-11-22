500 لاعب في بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالصين

شنغهاي (وام)

نجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في إقامة أول بطولة دوري محلي في مدينة شنغهاي الصينية أمس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 9 دول، وحضور راشد مطر القمزي القنصل العام للدولة في شنغهاي وعدد من المسؤولين في الصين. وأقيمت البطولة -التي تدشن بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين- في ظل تطبيق أعلى معايير السلامة وكافة الإجراءات الاحترازية، لتخرج في أبهى صورة بعد منافسات قوية في مختلف الأوزان والأحزمة. وتوج كيمال جونج ندوز بذهبية الحزام الأسود لوزن 94 كجم، فيما فاز باي سن بذهبية الحزام البني لوزن 69 كجم، ووينجي كي بلقب الحزام البنفسجي لوزن 85 كجم، وإليزا دونر بذهبية وزن 95 في الحزام البنفسجي. وشهدت البطولة توزيع 141 ميدالية ذهبية على اللاعبين من أصحاب المركز الأول، و132 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و74 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، وشهدت أيضاً فوز أكاديمية «شنجهاي بي جي جي» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة. وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، أن قرار إقامة الدوري المحلي للرابطة وسط هذه الظروف مثّل تحدياً كبيراً، لكن أبناء الإمارات معتادون على تحويل كل تحد إلى قصة نجاح، وبالفعل نجحت البطولة في تحقيق أهدافها، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، ويأتي هذا النجاح ليصب في خانة تعزيز العلاقات بين الإمارات والصين من خلال مد جسور التعاون والتواصل بين الشعبين وبين مختلف المؤسسات والقطاعات، ومن بينها الرياضة التي تعد لغة الشعوب. وقال: «بموجب التعليمات الصادرة من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، نحرص على أن تكون الرياضة من عناصر القوى الناعمة للدولة خارج الإمارات، وبالتالي فإن الرابطة تقوم بتنظيم ما يزيد على 80 بطولة في مختلف قارات العالم، للمساهمة في بناء ركيزة رياضية قوية تقوم على أسس متينة من التعاون المتبادل».