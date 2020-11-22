العين يضع خطة لتجهيز الأحبابي

معتز الشامي (العين)

يعود العين إلى التدريبات، اليوم، بعد الراحة التي منحها المدرب بيدرو إيمانويل للاعبين، لمدة 48 ساعة، استعداداً لـ«كلاسيكو العاصمة» أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي. وينتظر أن يستعيد «الزعيم» جهود الياباني شيوتاني، والذي غاب للإيقاف. ووضعت اللجنة الطبية بالعين خطة علاجية لتجهيز بندر الأحبابي المصاب بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، لمحاولة تجهيزه للحاق بـ«الكلاسيكو».

وأبدى الأحبابي سعادته بحالة الانسجام والتفاهم الواضح مع المهاجم لابا، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة «الزعيم»، ولفت إلى أن التجانس بينهما، بدأ منذ مباراة الوصل في العام الماضي. وقال في تصريحات لقناة العين: لابا مقاتل وحتى لو كنا متقدمين بأهداف عدة، فإنه يرغب في تسجيل المزيد دائماً، ويدفعنا لتقديم الأفضل لأنه يملك روحاً قتالية عالية.

وأضاف: اللاعب الذي يرغب في التطور، يجب أن يعمل على تحسين أدائه الهجومي، وهو ما ركزت فيه بدرجة كبيرة، خصوصاً هذا الموسم، خاصة بعد العودة من الإصابة، والبعض لا يعرف أنني لعبت مباريات عدة، في مركز المدافع الأيمن، وبالتالي لم أقدم الأداء الذي ظهرت به خلال الموسم الماضي.