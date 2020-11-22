«الزعيم» يستعرض أمام «الإمبراطور» بـ«خماسية»

معتصم عبدالله (دبي)

عزز العين صدارته لدوري الخليج العربي، تحت 21 عاماً، بعدما احتفل بالفوز الأكبر في الموسم، على حساب الوصل 5-3، مساء أمس، ضمن الجولة السادسة، وتعادل بني ياس مع اتحاد كلباء «الوصيف» 1-1، وفاز النصر على الشارقة 2-1، وتعادل حتا والفجيرة من دون أهداف. ويدين «الزعيم» بفوزه الخامس على التوالي، إلى «البدلاء» الذين سجلوا 4 من أهداف الفريق، حيث سجل لـ«البنفسج» عبدالله المصري، و«البدلاء» عبدالله خالد «هدفين»، ومحمد عوض وجوناتاس سانتوس، فيما سجل للضيوف غانم أحمد «هدفين» ويوسف المهيري، ورفع العين رصيده إلى 16 نقطة مقابل 9 للوصل. وعطل بني ياس انطلاقة اتحاد كلباء بالتعادل 1-1، وسجل سيد خميس هدف «السماوي»، وأدرك ياسر البلوشي التعادل لـ«النمور».

وتفوق «العميد» على «الملك» 2-1، أحرز علي عبدالعزيز، و«البديل» لطفي معاشو هدفي النصر، فيما أحرز كايو روزا هدف الشارقة.