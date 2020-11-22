نادال.. «نهاية حلم»!

لندن (أ ف ب)

أقصى المصنف ثالثاً النمساوي دومينيك تييم، والرابع الروسي دانييل مدفيدف، نظيريهما الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني الثاني رفائيل نادال توالياً، من بطولة الماسترز الختامية للتنس. وفي المباراة الأولى، أهدر تييم 5 نقاط لحسم المواجهة المثيرة، قبل أن يفوز بالسادسة، ويطيح بديوكوفيتش 7-5 و6-7 و7-6، فيما عوّض مدفيفديف تأخره بمجموعة أمام نادال قبل أن يفوز 6-3 و6-7 و3-6.

وأنهى تييم وصيف الموسم الماضي وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آمال الصربي بمعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بستة ألقاب في البطولة، فيما حرم مدفيديف الذي يخوض النهائي للمرة الأولى، نادال من التتويج

بـ «باكورة» ألقابه في البطولة الختامية.

وحقق تييم ثأراً جزئياً، بعدما سقط مطلع العام أمام الصربي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. وكانت هذه المواجهة الثانية عشرة بين ديوكوفيتش وتييم، حيث خرج الأخير بانتصاره الخامس مقابل سبعة لـ«نولي» الذي سقط للعام الثاني توالياً ضد منافسه في البطولة الختامية، بعدما خسر في دور المجموعات الموسم الماضي.

وقال تييم بعد الفوز: إن المباراة «كانت بالتأكيد معركة ذهنية، لقد أصبحت متقاربة للغاية في المجموعة الثانية من الشوط الفاصل، أولاً وقبل كل شيء، لأن مواجهة الأساطير تكون مميزة دائماً».

وأضاف أن اللعب في نهائي البطولة شيء خاص جداً، اعتقدت بعد أول لقب كبير لي في نيويورك، أنني سأكون أكثر هدوءاً، لكن أعتقد أن ذلك كان خطأ، كنت متوتراً جداً، لكنني سعيد للغاية بالتأهل.

أما ديوكوفيتش فيرى أن ما فعله تييم بعد 4-0 «في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة» كان مذهلاً، وقال: لا أعتقد أنني لعبت بشكل سيئ، نجحت بكل إرسالاتي الأولى، لكنه كان يضرب بقوة.

وأضاف: «ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد كان لدي سيطرة 4-0، كنت قريباً جداً من الفوز، لكنه خطفه مني، وهو يستحق ذلك لأنه فعل كل شيء من أجله، هذه الأمور تحدث، لا يمكنني الفوز دائماً».

وفي المباراة الثانية، فك مدفيديف النحس الذي لازمه أمام نادال في 3 مواجهات جمعت بينهما من قبل، جميعها كانت العام الماضي، حيث خسر أمامه في المباراة النهائية لدورة مونريال، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، والمباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب «فلاشينج ميدوز»، وفي دور المجموعات في بطولة الماسترز الختامية.