مورينيو ليس متفائلاً بإصابة ألدرفيريلد

لندن (رويترز)

ربما يغيب توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام فترة طويلة، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ، خلال مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي أمس الأول، وخرج اللاعب البلجيكي في الدقيقة 81، بعدما سقط بسبب الإصابة، ولم يظهر التفاؤل على مدربه جوزيه مورينيو بخصوص عودته القريبة إلى الملاعب. وقال مورينيو: «هذا سيئ، إنها مشكلة عضلية، ولا نعرف فترة العلاج، يجب علينا الانتظار، لكنها إصابة سيئة بكل تأكيد، وأظن أنه من الممكن غيابه طويلاً».

ويعتقد مورينيو أن ألدرفيريلد أصيب بسبب معاناته من الإرهاق. وقال المدرب البرتغالي: «لا يوجد أي شخص نلومه، خاض المباريات الدولية، لأن فريقه احتاج إلى الفوز، والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم، وهو يلعب معنا بشكل رائع، لذا قررت إشراكه بدلاً من إراحته، وننتظر الآن تعافيه بأسرع شكل ممكن».