«الضربة المعادة» تمنح «يونايتد» الفوز الأول في ««أولد ترافورد»

مانشستر (رويترز)

سجل برونو فرنانديز هدفاً من ضربة جزاء، بعد إعادة تنفيذ الأولى الضائعة، ليفوز مانشستر يونايتد 1-صفر على بروميتش، ويحقق انتصاره الأول على أرضه في «أولد ترافورد» بالدوري الإنجليزي.

ونفذ فرنانديز ضربة الجزاء، وأنقذها سام جونستون حارس بروميتش، ولكن الحكم ديفيد كوت أعاد تنفيذها، بداعي أن قدم الحارس اجتازت خط المرمى قبل التنفيذ، ونجح لاعب الوسط البرتغالي في التسجيل من المحاولة الثانية.

وتضاعف إحباط وست بروميتش، لأن ضربة الجزاء، التي احتسبت بعد لمسة يد من دارنيل فيرلونج، جاءت بعد ثماني دقائق من قرار الحكم باستمرار اللعب، رغم مراجعة لقطة ركلة جزاء محتملة.

وأشار الحكم كوت إلى علامة الجزاء في البداية، بعدما اعتبر أن فرنانديز ارتكب خطأ بالقدم ضد كونور جالاجر داخل المنطقة، لكنه تراجع عن القرار، بعدما تابع اللقطة عبر الشاشة الجانبية.

وقال سلافن بيليتش مدرب بروميتش: «بدلاً من التقدم بهدف، تأخرنا 1-صفر، وكان من الصعب التعويض، وأظهرنا بعد ذلك أننا لم نيأس أو نتوقف عن اللعب، أنا محبط جداً بسبب النتيجة وقرارات الحكم».



