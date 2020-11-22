هايوورد بـ 120 مليون دولار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

انتقل جوردان هايوورد إلى تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعقد حر مقدر بـ120 مليون دولار لأربع سنوات.

غرّد اللاعب في حسابه على تويتر: «إلى مدينة تشارلوت، أتوق لبدء الفصل التالي من مسيرتي، أنا مستعد للعب لمنظمة رائعة أخرى مع تشارلوت هورنتس».

وحمل هايوورد «30 عاماً و2,01 متر» ألوان يوتا جاز بين 2010 و2017 وبوسطن سلتيكس بين 2017 و2020، وتابع هايوورد: «أعرف أنه كانت هناك بعض التقلبات، لكنني سأعتز دوماً بتجربتي مع بوسطن، أنا ممتن إلى الأبد لإتاحة فرصة اللعب مع بوسطن أمام الجمهور المخلص».

