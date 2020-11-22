«هاتريك» ذهبي لمربط دبي

محمد حسن (الشارقة)

حققت خيول مربط دبي ثلاثية ذهبية «هاتريك» ولقباً برونزياً، كما حققت خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثنائية ذهبية وفضيتين في ختام منافسات البطولات النهائية لمهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي- بنسخته السابعة عشرة، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، وحققت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي ذهبية وبرونزية، ونال الفحل «دي جاري» لمربط الجواهر، جائزة المرحوم محمد عيسى بوشهاب السويدي للخيل صاحب أعلى معدل من النقاط. وشهد فعاليات الختام، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدكتور غانم الهاجر أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد أحمد الحربي مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربي.

واستهلت «دي ريمة» الثلاثية الذهبية لمربط دبي، عندما توشحت بذهب المهرات عمر سنة، ونالت «تالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري الفضية، وعاد مربط دبي مرة أخرى عبر «دي نهدة» التي احتلت المركز الثالث ونالت البرونزية. وحصدت «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي اللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «ع ج البراقة 5» لمربط عجمان، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «شيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

واعتلت «دي شيهانة» لمربط دبي صدارة فئة الأفراس، ونالت اللقب الذهبي، فيما حلت وصيفة وحصلت على الفضة «إي اس شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وذهب اللقب البرونزي للمهرة «ع ج براكة» لمربط عجمان.

وأكمل «دي راسل» الثلاثية الذهبية لمربط دبي، عندما تصدر فئة الأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «إي اس فوزان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فما ذهب اللقب البرونزي إلى «غزال العز» لمربط العز. وأهدى «ارجوان البداير» الشيخ محمد بن سعود القاسمي، اللقب الذهبي للأمهار، عندما أحرز المركز الأول لهذا الفئة، تاركاً المركز الثاني والفضة للمهر «فريد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصد البرونز «ايه اتش ام متغطرس» لأحمد حمد اليماحي.