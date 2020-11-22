الوحدة يتصدر المجموعة الثانية لدوري السلة

علي معالي (دبي)

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد السلة فوز اللواء «م» إسماعيل القرقاوي برئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020/‏ 2024 بعد انتهاء فترة الطعون المحددة، كما تقرر فتح باب الترشُح للعضوية اعتباراً من صباح أمس حتى الأول من ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات 24 من نفس الشهر.

من جهة أخرى، انفرد فريق الوحدة بصدارة المجموعة الثانية لبطولة الدوري، التي تضم أندية أبوظبي بالفوز على الجزيرة بفارق 19 نقطة وبنتيجة «87-68»، في الجولة الثالثة، والتي سجلت تحقيق بني ياس لانتصاره الأول عقب فوزه على العين «87-60».

وبنتائج الجولة، ابتعد الوحدة في صدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط، بفارق النقطتين عن الظفرة الحاصل على راحة في هذه الجولة، فيما فرض بني ياس نفسه شريكاً على العين في المركز الثالث، وتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس والأخير برصيد النقطتين.

وضمن الوحدة حصد انتصاره الثالث على التوالي، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول والثالث والرابع بواقع «27-23 و23-9 و21-12»، فيما اكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «24-16».

وفي سيناريو مشابه، حسم بني ياس انتصاره الأول بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث والرابع بواقع «31-20 و21-9 و18-13»، فيما تفوق العين في الربع الثاني «18-17».