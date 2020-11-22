«تأهيلي السلم للدراجات» الجمعة

الشارقة (الاتحاد)



قررت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة لبطولة «السلم للدراجات الهوائية»، التي تقام ديسمبر المقبل بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، تنظيم السباق الثاني التأهيلي للنخبة المخصص للاعبي الأندية والمقيمين في الدولة يوم الجمعة المقبل، بمنطقة سيح السلم في دبي.

وحددت اللجنة الساعة الثانية من بعد الظهر موعداً لانطلاق السباق، الذي من المقرر أن يتأهل منه 30 دراجاً نصفهم من لاعبي الأندية والنصف الآخر من المقيمين، وكانت المرحلة الأولى من تصفيات النخبة التي جرت أمس الأول بمنطقة الحمرية بالشارقة للدراجين المواطنين أسفرت على تأهل 40 دراجاً.

يذكر أن اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة للبطولة كانت أعلنت في وقت سابق أن بطولة هذا العام تضم 4 سباقات تقام في منطقة سيح السلم بدبي، بواقع 3 سباقات للرجال في ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد على 3 ملايين درهم.