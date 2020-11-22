إثارة في بطولة «كاياك دبي» لصيد الأسماك

دبي‎ ‬(الاتحاد)

شهدت ‬منافسات ‬بطولة ‬دبي ‬لصيد ‬الأسماك ‬بقوارب ‬الكاياك، ‬التي ‬نظمها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬للمرة ‬الأولي، ‬بالتعاون ‬مع ‬دائرة ‬السياحة ‬والتسويق ‬التجاري ‬بدبي، إثارة ‬كبيرة ‬أمس ‬الأول، بمشاركة ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬100 رياضي، ‬وتم ‬رصد ‬جوائز ‬مالية لأكبر ‬سمكة ‬وزناً ‬للقوارب ‬الكهربائية، ‬وجوائز ‬أخرى ‬لفئة ‬السيدات ‬في ‬قوارب ‬كاياك.

واستطاع‎ ‬المتسابق ‬الفلبيني ‬في ‬بويت ‬بالون ‬أن ‬يخطف ‬الأضواء، ‬بنجاحه ‬في ‬اصطياد ‬سمكة (‬سكل) ‬عملاقة ‬بوزن ‬27.2 ‬كجم، ‬أهلته ‬للفوز ‬بالمركز ‬الأول ‬وحصد ‬الجائزة ‬الكبرى، ‬عبارة ‬عن ‬قارب (‬كاياك) ‬حديث ‬مجهز ‬للصيد، ‬مقدم ‬من (‬ماوي ‬شوب)، ‬إضافة ‬إلى ‬جوائز ‬عينية ‬آخرى ‬من ‬رعاة ‬الحدث.‭

‬ سجل‎ ‬الحدث ‬العديد ‬من ‬المشاركات، ‬حيث ‬بادر ‬بالتسجيل ‬محبوها ‬من ‬أبناء ‬الدولة، ‬إضافة ‬إلى ‬بلدان ‬آسيوية: ‬الأردن ‬ولبنان ‬وباكستان ‬والهند ‬والفلبين، ‬ومن ‬أفريقيا: ‬مصر

‬والمغرب ‬وتونس ‬وجنوب ‬أفريقيا، ‬ومن ‬أوروبا: ‬بريطانيا ‬وفرنسا ‬وألمانيا ‬وصربيا ‬وأرمينيا ‬وتركيا ‬والمجر، ‬ومن ‬الأميركيتين: ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأميركية ‬والبرازيل.