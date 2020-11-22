دبي (الاتحاد)
شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إثارة كبيرة أمس الأول، بمشاركة ما يصل إلى 100 رياضي، وتم رصد جوائز مالية لأكبر سمكة وزناً للقوارب الكهربائية، وجوائز أخرى لفئة السيدات في قوارب كاياك.
واستطاع المتسابق الفلبيني في بويت بالون أن يخطف الأضواء، بنجاحه في اصطياد سمكة (سكل) عملاقة بوزن 27.2 كجم، أهلته للفوز بالمركز الأول وحصد الجائزة الكبرى، عبارة عن قارب (كاياك) حديث مجهز للصيد، مقدم من (ماوي شوب)، إضافة إلى جوائز عينية آخرى من رعاة الحدث.
سجل الحدث العديد من المشاركات، حيث بادر بالتسجيل محبوها من أبناء الدولة، إضافة إلى بلدان آسيوية: الأردن ولبنان وباكستان والهند والفلبين، ومن أفريقيا: مصر
والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا، ومن أوروبا: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصربيا وأرمينيا وتركيا والمجر، ومن الأميركيتين: الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.