حبيبعلي يتوج بحزام «الإمارات للكيك بوكسينج»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ البطل إلياس حبيبعلي لاعب المنتخب الوطني بحزام بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للمحترفين K-1 في نسختها الثانية والأخيرة، التي أقيمت الجمعة بدبي، وشهدت 14 نزالاً قوياً، بحضور عبدالله النيادي رئيس الاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي توج الفائزين بمشاركة روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسنيج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، وكارلوس رامجنالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة، ونجح حبيبعلي في الفوز بالنزال الرئيسي بعد مواجهة مثيرة مع الأيرلندي داميان داركر استمرت 5 جولات.

وفي منافسات البطاقة الرئيسية، فاز شاكريور جوريف على مهدي رحمون، ومهدي أوباهمو على جاخونجر محمدي، واستطاع بطل منتخبنا زكريا الجماري الفوز على لينورادو ريسارو، وفاز مصطفى الطسلق بالضربة الفنية القاضية على عدنان أمير، ولاعب منتخبنا أمين المعتصم بالضربة الفنية القاضية على تشكالوف محمد، كما تغلب كارلوس براتيس على منصوربيك توليبوف.

وفي بقية مواجهات البطولة، توج إبراهيم بلال لاعب المنتخب الوطني بعد فوزه بالضربة الفنية القاضية على ميكس يدوف أبديلوف، وفاز نورالدين الغوطي على أمير بورسلان، وتفوق إبراهيم الحمادي لاعب المنتخب على سامر بسام بالضربة القاضية فيما فاز بارفيز خازانوف على محمد يوسف، وفاز محمد مرضي لاعب المنتخب بالضربة الفنية القاضية على إيسفاليزودا شورتاجون، وميرافزال على مصطفى عوراكي، والمهدي الجماري على جوشوى ريدويغل..

وعبر عبدالله سعيد النيادي عن سعادته بالمستوى العالي والتنظيم الرائع، الذي ظهرت به البطولة وبإشادة وإعجاب الجميع، ووجه شكره وتقديره لـ «القيادة الرشيدة» على الدعم والمتابعة لتطوير الرياضة وتقدمها، وأهدى النيادي إنجاز الفوز بحزام البطولة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى كل من ساهم في إبراز هذا الحدث الرياضي المميز بهذه الصورة.

من جهته، أكد طارق المهيري، أن النسخة الثانية من البطولة حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها، وأهمها اكتساب الخبرات للاعبي المنتخب، وأيضا للتحكيم، حيث تم إشراك طاقم تحكيم إماراتي بالتبادل مع طاقم تحكيم دولي، مشيراً إلى عقد المزيد من الدورات التحكيمية مستقبلاً، وشكر مجلس دبي الرياضي والشركات الراعية. وأشاد فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة في الاتحاد بالمستوى الفني للاعبي منتخبنا الوطني المشاركين في البطولة والخطط التي وضعت قبل البطولة، ودراسة الخصم من قبل الكادر الفني، مما ساهم في تتويج لاعبي منتخبنا الوطني بتلك الألقاب الدولية.

الشاعر سعيد بالمستوى

أكد الدكتور باسل الشاعر أهمية الاستمرار في إقامة هذه البطولات، من أجل الارتقاء بمستوى رياضة الكيك بوكسينج في المنطقة العربية، مبدياً سعادته بالمستوى التي ظهرت به من جميع الجوانب الفنية، والتنظيمية والبث المباشر للبطولة، الأمر الذي ساهم في وصولها لجميع عشاق الرياضة بشكل عام والكيك بوكسينج بشكل خاص.

بيكر: الإمارات موطن التميز

أشاد روي بيكر بقدرة دولة الإمارات واتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية في كل الظروف، لا سيما الحالية منها، وقال: النسخة الثانية ظهرت بمستوى عالٍ للمشاركين ومستوى فني متطور، مقارنة مع النسخة الأولى، كما شهدت وجود حزام الواكو الذي تنافس فيه الأبطال بين القارات، والذي تنافس عليه بين بطل الإمارات إلياس حبيبعلي والبطل الإيرلندي داميان داركر في النزال الرئيسي، وانتهى بفوز بطل منتخب الإمارات بعد مواجهة نارية مع البطل الإيرلندي.