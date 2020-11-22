الإمارات تطلق أغلى بطولة بناء أجسام عربية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وسلسلة متاجر «واوان بروتين»، تنظيم بطولة رأس الخيمة أبريل المقبل، على أن تقام في رأس الخيمة، والتي ستكون الأغلى من ناحية جوائزها المالية على مستوى الدولة والوطن العربي، وتبلغ تقريباً 350 ألف درهم، منها مئة ألف درهم لبطل الأبطال في كل من الفيزيك وبناء الأجسام، وجوائز نقدية عالية لكل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وتم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولة في المؤتمر، الذي أقيم في مقر الاتحاد في دبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل واوان الشمري مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر واوان بروتين للمكملات الغذائية، كما حضر علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، وعضوا الاتحاد فيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر، وممثل شركات واوان في الدولة فيصل سالمين بصفته المشرف العام للبطولة، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك.

واتفق الجانبان على إقامة البطولة لتكون في واجهة البطولات الدولية البارزة في عام 2021، ويتم توجيه الدعوة لأفضل اللاعبين للمشاركة بها، امتداداً لتنظيم الإمارات لبطولتي العالم ببناء الأجسام والقوة البدنية وبطولتي آسيا والعرب وبطولة الفجيرة الدولية كلاسيك، بحيث تتميز من الناحيتين الفنية والتنظيمية، وأن تكون وفقاً للتعليمات الرسمية ومواكبة للإجراءات الاحترازية.