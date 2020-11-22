الحساني والزيودي يحلقان بلقب النسخة الأولى

دبي (الاتحاد)

توِّج الإماراتيان محمد الحساني وحمد الزيودي بلقب «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، السباق الأول من نوعه الذي نظمته شركة «فت جروب» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في محمية المرموم الطبيعية الجمعة الماضي، وامتد لمسافة 5 كيلومترات فوق الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة، وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفردية من نوعها.

وفاز الإماراتي محمد الحساني بالمركز الأول في فئة المحترفين بعد إنهائه سباق 5 كيلومترات على الرمال الناعمة، في زمن قدره 25 دقيقة و4 ثوان، ليتغلب على مواطنه بطي النعيمي بفارق 45 ثانية، ليأتي بطي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدر 25:49 دقيقة، وحل الكيني دينيس نايكوندي أونونغوا في المركز الثالث بفارق 5 ثوان، حيث أنهى السباق في زمن قدره 25:54 دقيقة.

وفازت في فئة السيدات المحترفات الصربية رادميلا باكيك في زمن قدره 37:41 دقيقة، متفوقة عن أقرب المتنافسات إليها بعشر دقائق وخمسة ثوان، لتأتي بعدها الكولومبية ماريا ديلبيلار رؤا فوريرو بزمن قدره 47:46 دقيقة، وحلت البريطانية جاستن ويلش في المركز الثالث بزمن قدره 48:36 دقيقة.

في فئة السباق المفتوح للرجال 5 كيلومترات، فاز الإماراتي حمد الزيودي بالمركز الأول في زمن قدره 29:35 دقيقة، متغلباً على أقرب منافسيه بفارق 27 ثانية فقط، وجاء الأسترالي أيرون راونسلي في المركز الثاني بزمن قدره 30:02 دقيقة، وحل الصربي ميلوس فيليميروفيك في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 34:05 دقيقة.