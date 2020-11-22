125 مشاركاًً في وبينار الرجبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية مساء أمس الأول، الوبينار التدريبي لرياضة الرجبي، الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد اللعبة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بحضور 125 مشاركاً من مختلف جامعات الدولة.

وافتتح قيس الضالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، وأمين السر العام لاتحاد الإمارات أعمال الوبينار، بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرياضي والتثقيف المرتبط بكافة جوانب اللعبة، والتعريف بها ونشر ثقافة ممارستها لدى أكبر شريحة ممكنة من أبناء الوطن، إلى جانب الوقوف على مراحل تطور اللعبة في الدولة.

وشهد الوبينار إلقاء عرض تعريفي تتضمن تاريخ اللعبة في العالم ودولة الإمارات، وطرق اللعب ونبذة عن سباعيات الرجبي الأولمبي، والقوانين العامة للعبة، وإنجازات الاتحاد وسبل التواصل، حيث تحدث كل من سامي سمارة المدير الفني للمنتخب، وبنجيمن فان روين مسؤول التطوير في اتحاد اللعبة.

واستعرض الحضور التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للرجبي لعام 2019 حول أرقام المشاركين في العالم، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة في آسيا، بالإضافة إلى المركز الرابع على مستوى العالم، بإجمالي عدد مشاركين يصل إلى 148.657 مشاركاً.