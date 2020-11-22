طائرة شباب الأهلي تحلق بصعوبة فوق حتا

معتصم عبدالله (دبي)



فجر عجمان أولى مفاجآت دوري الرجال لكرة الطائرة، بتفوقه أمام مضيفه العين 3-1 في المواجهة، التي أقيمت على صالة الأخير، أمس الأول، في ختام الأسبوع الثاني، والذي شهد أيضاً تحليق طائرة شباب الأهلي بصعوبة لتحقق الفوز الأول أمام حتا 3-2.

ونجح «البرتقالي» الذي واصل انطلاقته الجيدة للجولة الثانية على التوالي، بعد تفوقه في الأولى أمام ضيفه الجزيرة 3-2، في إيقاف انطلاقة العين «حامل اللقب»، وألحق به الخسارة الأولى بعد تفوق «الزعيم» في الجولة الأولى على الوحدة 3-1.

وتخطى شباب الأهلي عقبة ضيفه حتا بفوز صعب 3-2، والفوز هو الأول لطائرة «الفرسان» بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مضيفه النصر 1-3، في الوقت الذي خاضت فيه طائرة «الإعصار» المباراة الأولى في الدوري، عطفاً على تأجيل مواجهة الأسبوع الأول أمام بني ياس تطبيقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والمطبقة في ملاعب الطائرة بعد الكشف عن حالة إيجابية.