«العنابي».. أهداف بـ «المدفعجية 4»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عاد المعدل التهديفي للارتفاع مرة أخرى، بعد تسجيل 22 هدفاً في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، من بينها 4 أهداف جاءت عبر التسديدات من خارج منطقة الجزاء، بنسبة 18.2% من الإجمالي، ومن الملاحظ أنه لم يمر أي أسبوع منذ انطلاق المسابقة، إلا وشهد اهتزاز الشباك بواسطة التسديد البعيد، ولم يقل هذا العدد عن هدفين أبداً، حيث شهدت الجولة الثالثة النسبة الأكبر بـ6 أهداف، يليها الأسبوع الأول بـ5 أهداف، مقابل 4 في الجولتين الرابعة والسادسة، في حين تم إحراز هدفين بهذه الطريقة في الأسبوعين الثاني والخامس.

هذا الأمر يختلف بصورة واضحة عن حصاد الـ6 جولات في الموسم الماضي، الذي لم تحمل جولته السادسة أهدافاً بعيدة المدى، وشهد الأسبوع الأول إحراز هدف واحد فقط بواسطتها، وبإجراء مقارنة حسابية بسيطة، يظهر الفارق لمصلحة النسخة الجارية من الدوري، مما يعكس حالة التغيير التكتيكي والفردي، الذي تقدمه الفرق في هذا الصدد، إذ تم تسجيل 14 هدفاً من تسديدات خارج المنطقة، في أول 6 جولات من موسم 2019 - 2020، بنسبة 10.4% من إجمالي الأهداف آنذاك، في حين تبلغ النسبة الحالية 17.5%، بعد تسجيل 23 هدفاً عبر هذا الأسلوب من إجمالي 131 هدفاً.

«العنابي» هو أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بعيدة المدى، بـ 4 تصويبات، مقابل 3 أهداف لـ«فخر أبوظبي»، ومثلها لـ«السماوي» و«الفرسان»، في حين أحرز «الملك» هدفين متساوياً مع «الفارس» و«الإمبراطور»، ووقّع «الزعيم» و«العميد» و«الذئاب» و«النمور» على هدف واحد فقط لكل منها، ولم يتمكن الثلاثي، «النسور» و«الإعصار» و«البرتقالي»، من التسجيل بهذه الطريقة. ويكشف هذا الترتيب عن اختلاف فني أو فردي بالنسبة لنوعية اللاعبين، ويظهر ذلك الأمر جلياً مع عجمان، الذي اختفى من تلك القائمة تماماً في الموسم الحالي، بينما كان ثالثاً في ترتيب الموسم السابق، بتسجيل هدفين من خارج منطقة الجزاء بعد 6 جولات من البداية، ولم يختلف الوضع كثيراً لدى شباب الأهلي، الذي أحرز 3 أهداف خلال عدد الجولات نفسها في النسختين، بينما قفز الوحدة إلى المقدمة هذه المرة، مقابل تسجيل هدف وحيد في الموسم الماضي، وهو ما تكرر أيضاً مع الجزيرة.

على الصعيد الدفاعي، تبدو معاناة الفجيرة واضحة، بعدما استقبل 5 أهداف بتسديدات خارج منطقة الجزاء، تمثل نسبة 42% من الأهداف التي منى بها مرماه، والغريب أن تلك المشكلة الفنية لم تجد طريقاً للحل لدى «الذئاب» منذ العام الماضي، الذي استقبل خلاله 5 أهداف طوال المواسم، ليكون ثاني أكثر الفرق تأثراً بهذا الأمر، وظهر «البرتقالي» ثانياً في هذه القائمة الحالية، باهتزاز شباكه 3 مرات عبر تلك التسديدات من المنافسين، بخلاف ما كان عليه الوضع في إجمالي حصاده بالنسخة الأخيرة، وإذا كان شباب «الفرسان» تساوى معه في هذا الأمر، وكذلك اتحاد كلباء، فإن التكتيك الدفاعي لشباب الأهلي يبدو مغايراً تماماً، لأن الفريق لم يستقبل سوى هدفاً واحداً من خارج المنطقة عبر 19 مباراة في موسم 2019 - 2020!

الأهداف بعيدة المدى جاء 78% منها عبر اللعب المتحرك، مقابل 22% من ركلات حرة مباشرة، حملت توقيع 5 لاعبين، أبرزهم إيجور كورنادو ورونالدو مينديز وعزيز جانييف، ويُعد الثنائي الأول، كورنادو ومينديز، الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج المنطقة، بواقع هدفين لكل منهما، خاصة نجم الوصل الذي لم يهز الشباك في الدوري إلا بهذه الطريقة.