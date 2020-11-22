رمضان.. «إبداع فنان»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لا يداعب «الساحرة المستديرة» بقدمه فقط، لكنه يلعبها بعقله، أحب الكرة، فبادلته العشق، هكذا يتعامل عبدالله رمضان «فنان» الجزيرة الجديد، و«رمانة ميزان» وسط الفريق مع كرة القدم، ومع مرور الأيام يزداد بريقاً وتألقاً، ليس لمهارته فقط، ولكن لقدراته في الدفاع والهجوم، وكذلك التسجيل وصناعة الأهداف.

شارك رمضان هذا الموسم في 6 مباريات، 5 لقاءات منها لاعباً أساسياً، فيما شارك في واحدة فقط من على «دكة البدلاء» بسبب الإصابة، وأثبت اللاعب أنه مستقبل كرة القدم في «فخر أبوظبي»، وكذلك في المنتخب الوطني، بعدما أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف «الأبيض».

وجاءت مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، لتؤكد أن عبدالله رمضان واحد من أهم مهارات دوري الخليج العربي، واستحق أن يكون أفضل لاعب في الجولة السادسة، لما قدمه من إبداعات خلال المباراة، حيث نجح في التسجيل، وكذلك في الصناعة، ولم يكتفِ «الفنان» رمضان بذلك، حيث كان بمثابة «رمانة ميزان» الوسط، بجوار الجنوب أفريقي سيريرو، حيث بذل «الثنائي» مجهوداً جباراً، كلل بنجاح الفريق في الفوز بخماسية مستحقة على شباب الأهلي.

وأثبتت إحصائيات الجولات الست التي شارك فيها اللاعب، أنه من طراز فريد، حيث بلغت دقة تمريراته 82 في المائة، وهو رقم كبير بكل المقاييس، كما أكدت أنه يفضل دائماً التمرير إلى الأمام خلال 513 دقيقة شارك فيها خلال 6 مباريات.

أما فيما يخص التمريرات المؤثرة في صناعة الأهداف، فقد مرر رمضان 9 تمريرات رائعة، كانت أحد أهم أسباب الأهداف التي سجلها «فخر أبوظبي» في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي، وصنع لاعب وسط الجزيرة هدفاً بشكل مباشر للهداف علي مبخوت، ليشكل معه وخلفان مبارك «ثلاثي الرعب» لأي فريق يواجه الجزيرة هذا الموسم، فلا أروع من مهارة خلفان ورمضان، وقدرات مبخوت التهديفية، بعدما نجح الأخير في تسجيل هدفين من أصل 5 أهداف سجلها فريقه في شباك «الفرسان»، ليصل حصاده إلى 4 أهداف هذا الموسم.