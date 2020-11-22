تراوري يبصم على أفضلية «المقيم» بـ «الباكورة»

معتصم عبدالله (دبي)

ربما لا يكون الهدف الذي سجله عمر تراوري، لاعب وسط الجزيرة «البديل»، في مرمى شباب الأهلي، في قمة ختام الجولة السادسة، لدوري الخليج العربي، مؤثراً بصورة كبيرة على نتيجة المباراة التي كانت تشير وقتها إلى تفوق «فخر أبوظبي» 4-3، قبل أن يبصم لاعب الوسط المالي بتسجيله الهدف الخامس، ويؤمن الانتصار «الثمين» لفريقه، غير أن الإضافة الكبيرة التي مثلها لاعب الوسط المالي رجحت كفته، كأحد أفضل «البدلاء» في الجولة السادسة. وأكد تراوري «18 عاماً» تميزه بعد دقيقة واحدة من دخوله بديلاً للنيجيري إزيكيل، بعدما أهدى مبخوت كرة الهدف الرابع في المباراة، من كرة عرضية تخطت دفاع «الفرسان»، ووصلت سهلة أمام «الهداف التاريخي»

لـ «فخر أبوظبي» الذي لم يتوان في إسكانها الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة والـ150 بالدوري، في الدقيقة 58، قبل أن يعود تراوري نفسه، ويحتفل بباكورة أهدافه من كرة ذكية سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى «المخضرم» ماجد ناصر في الدقيقة 87. وترجم تراوري أفضلية «اللاعب المقيم» في الجولة السادسة، بنجاحه في صناعة هدف، وتسجيل آخر، في قمة ختام الجولة التي شهدت ظهوراً إيجابياً للاعبين المقيمين، بقيادة البرازيلي إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، والذي نجح في تسجيل هدفين أمام الجزيرة، عزز بهما صدارته لقائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع مواطنه إيجور صانع ألعاب الشارقة، إضافة إلى نجاح جيانلوكا مونيز لاعب الوحدة في تسجيل الهدف الثاني، في مباراة فريقه أمام عجمان 3-0. وحظي تراوري في موسمه الأول مع «فخر أبوظبي»، في المشاركة أساسياً في مباراة واحدة أمام اتحاد كلباء 2-0، ضمن الجولة الثالثة، قبل استبداله في الشوط الثاني، إضافة إلى مشاركته بديلاً في 5 مباريات أخرى، آخرها مواجهة شباب الأهلي أمس الأول، بمعدل 219 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وأسهم في صناعة آخر لمبخوت.