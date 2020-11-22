الحمادي: تدخل «الفار» ما زال مرتفعاً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرى الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن تدخل حكم الفيديو حافظ على معدله المرتفع للجولة الثانية على التوالي، مقارنة بالمعدل المطلوب، بوجود 5 حالات في الجولة السادسة، وشدد على أن التدخلات رغم أنها يجب أن لا تزيد في كل جولة عن حالتين فقط، ولكن لو غابت لحدث تأثير كبير على النتائج، والمطلوب أن يكون الحكام أكثر تركيزاً، وأفضل تمركزاً خلال المباريات، لتقليل نسبة تدخل «الفار».

وقال: في مباراة الشارقة والنصر، تدخل حكم الفيديو مرتين، الأولى في الدقيقة 38 لإلغاء البطاقة الحمراء لكايو لاعب «الملك»، حيث إن الحالة لا ترتقي إلى اللعب العنيف، وعقوبتها الإنذار فقط لـ «التهور»، وفي الدقيقة 77 حدث تدخل آخر لاحتساب ضربة جزاء لمصلحة الشارقة، لقيام طارق أحمد لاعب «العميد» بلمس الكرة بيده.

وأضاف: في مباراة الظفرة وخورفكان، هناك تدخل جيد لـ«الفار» في الدقيقة 80، لاحتساب ضربة جزاء لـ «الفارس»، لقيام كوامي أوتوني لاعب «النسور» بضرب روشفيل في وجهه، أما التدخل الرابع فحدث في مباراة الوحدة وعجمان، لطرد إيمانويل لاعب «البرتقالي» لارتكابه مخالفة منع فرصة محققة لتسجيل هدف ضد ماتافز، والحالة الخامسة في مباراة شباب الأهلي والجزيرة، حيث إن التدخل جيد لاحتساب الهدف الرابع

لـ «فخر أبوظبي»؛ لأن مبخوت لم يكن في موقف تسلل. وقال الحمادي: خلت مباريات الوصل مع العين، وبني ياس مع اتحاد كلباء، والفجيرة مع حتا من تدخل تقنية الفيديو، وهنا أشيد بالحكم ناصر علي يوسف الذي أدار مباراة الفجيرة وحتا، وهي الأولى له وظهر بمستوى متميز للغاية في إدارتها.