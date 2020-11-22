«الكراسي الموسيقية» تبدأ مبكراً

علي معالي(دبي)

لعبة الكراسي الموسيقية بدأت مبكراً في دوري الخليج العربي، ومع نهاية الجولة السادسة اختلفت العديد من المراكز في الجدول، ما بين «الصعود والهبوط»، باستثناء القمة المستقرة في «بيت الملك»، وأسهم الشارقة في تغيير الترتيب، بعد فوزه على النصر، الذي تنازل عن الوصافة لمصلحة الوحدة، الأمر الذي يؤكد أن الموسم الحالي على موعد مع الإثارة والمتعة، سواء في سباق المقدمة، أو الصراع على الهروب من الدوامة.

ونجح الشارقة مع نهاية الجولة السادسة في توسيع الفارق لمصلحته إلى 5 نقاط، بعد أن كان ثلاثة فقط في الجولة الماضية، مع «العميد»، ومع نهاية «السادسة» صعد «العنابي» ليكون وصيفاً، بالتساوي مع «الأزرق»، ولكل منهما 13 نقطة، ولكن «أصحاب السعادة» يتفوق بفارق الأهداف، بعد أن زار شباك عجمان، بـ «الثلاثة»، وكان الوحدة رابعاً مع نهاية الجولة الخامسة.

واقتحم الجزيرة المربع الذهبي، بالفوز العريض على شباب الأهلي 5-3، حيث يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 11 نقطة، والمطاردة مستمرة من العين الذي يتساوى مع الجزيرة.

وتراجع بني ياس إلى المركز السادس، بعد أن كان ثالثاً، مع نهاية الجولة الخامسة، وذلك بعد الخسارة من اتحاد كلباء بهدفين، حيث توقف رصيد «السماوي» عند 10 نقاط، متساوياً مع الظفرة الذي تقدم من المركز الثامن إلى السابع. وقفز الفجيرة من القاع إلى المركز الـ11، بعد الفوز على حتا بهدف، ليحصل «الذئاب» على أول «علامة كاملة»، ويرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، وليجد «الإعصار» نفسه في أزمة مبكراً بالتراجع إلى المركز الأخير وله نقطة «يتيمة».