«دورينا» يحتفل باليوم الوطني لعُمان

منير رحومة (دبي)

في مبادرة إيجابية، تعكس عمق العلاقات الأخوية والترابط والتلاحم الوثيق بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والعُماني، شاركت ملاعبنا خلال الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، سلطنة عُمان الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني الخمسين، في تأكيد على مستوى العلاقات القوية، والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

وتزينت الملاعب التي استضافت مباريات الجولة، بأعلام عُمان والرقم 50، في الشاشات الإلكترونية بالملاعب، لتقديم التهنئة ومشاركة الأشقاء الفرحة بهذه المناسبة السعيدة، وحرصت رابطة المحترفين على أن تقدم كرة القدم الإماراتية التهنئة على طريقتها الخاصة، ومشاركة أسرة اللعبة في الاحتفالية العزيزة، ويذكر أن الإمارات عاشت خلال الأيام الماضية أجواء احتفالية بشعار «عُمان منا، ونحن منهم»، وتمت إقامة مجموعة من الفعاليات والعروض المتميزة احتفاءً بـ «اليوبيل الذهبي» والذكرى الخمسين للنهضة المباركة لسلطنة عُمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام.

وتضمنت الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم العُماني، وفعاليات احتفالية في معابر الدولة البرية، واستقبال الزوار العُمانيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.