«الضربة الأولى» تضع زاراجوسا «تحت التهديد»!

منير رحومة (دبي)

صبت جماهير شباب الأهلي «جام» غضبها، بعد خسارة الفريق أمام الجزيرة 3-5، أمس الأول، وعلى استاد راشد بالذات، على الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب الفريق، لعدم نجاحه في إدارة نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب، والتراجع في الترتيب إلى المركز الثامن، والابتعاد عن كوكبة المنافسين على لقب دوري الخليج العربي، بما يقلل من حظوظ الفريق في بقية المشوار. وبعد اتساع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 9 نقاط كاملة، طالب مشجعو «الفرسان» عبر منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة التدخل السريع، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتصحيح المسار في بقية الجولات، حتى لا تستمر النتائج السلبية.

وأشار عشاق شباب الأهلي، إلى أن الانهيار الدفاعي في المباراة، واستقبال «خماسية كاملة»، يؤكد المشاكل الفنية الكبيرة التي يعاني منها الفريق، بعد أن كان في الموسم الماضي يملك أقوى دفاع، بفضل وجود نخبة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة والتجربة.

ويذكر أن الأهداف التي اهتزت بها شباك «الفرسان» أمام «فخر أبوظبي»، تفوق عدد الأهداف التي استقبلها الفريق في 5 جولات كاملة، وعددها 4 أهداف.

وأرجع زاراجوسا الخسارة الثقيلة، إلى عدم نجاح لاعبين في استثمار الفرص التي أتيحت لهم، وقال: سددنا 23 كرة في المباراة، منها 7 على المرمى، ولم نسجل إلا 3 أهداف، بينما سدد الجزيرة 7 مرات أحرز منها 5 أهداف.

وشدد على أن فريقه لم يكن في مستواه الطبيعي، خلال الشوط الأول، على عكس الفترة الثانية، حيث عدل الصورة، وكان الأفضل، مشيراً إلى أنه إشراك أحمد العطاس للعب بمهاجمين في المقدمة، دفع بأحمد خليل لزيادة القوة الهجومية، مما زاد من عدد الفرص المتاحة للتسجيل، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الجيد.

وختم زاراجوسا حديثه بالتأكيد على أنه فخور بعطاء اللاعبين، ورغبتهم في التسجيل، والعودة إلى المباراة، والروح التي أظهروها.