«العنابي».. وصافة «بمن حضر»

رضا سليم (دبي)

تخطى الوحدة عقبة عجمان في الجولة السادسة للدوري «بمن حضر»، نظراً للغيابات العديدة، وأبرزها لوفانور، ومبوكو، وخميس إسماعيل، وفارس جمعة، وخليل إبراهيم، وغيرهم من الأساسيين، إلا أن «العنابي» نجح في الفوز، والقفز إلى «الوصافة» بـ 13 نقطة، بالإضافة إلى أنه ألحق الخسارة بـ «البرتقالي» للمرة الـ 11، من أصل 19 مباراة بين الفريقين، بجانب أن هدفين من «الثلاثية»، بتوقيع «مدافع» سواء جيانلوكا مونيز، أو محمد برغش.

يضاف إلى ذلك أن «العنابي» حقق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تفوق على الوصل، وقبلها التعادل مع شباب الأهلي، وهو ما يعني أن أداء «أصحاب السعادة»، يرتفع من جولة إلى أخرى.

وواصل إسماعيل مطر قائد «العنابي» الأداء المميز في المباراة، ونجاحه في قيادة الفريق، والحصول على «العلامة الكاملة»، ورغم أن «سمعة» أهدر ركلة جزاء، إلا أن المستوى الذي قدمه مع زملائه، كان وراء الفوز بـ «ثلاثية»، وكان من الممكن أن تزيد «الغلة» لو استغل الوحدة الفرص أمام مرمى عادل الحوسني الأبرز في «البرتقالي».

وفي المقابل، يسير عجمان عكس التيار، وواصل نزف النقاط، وتجمد رصيده عند نقطتين من تعادلين فقط، وخسارة في 4 مباريات، ولا يزال أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي»، يبحث عن الفوز الأول، والذي فشل في تحقيقه أمام «العنابي»، وينتظر جولة صعبة أمام شباب الأهلي الذي خسر هو الآخر أمام الجزيرة، ويبحث عن التعويض.

وقال يحيى الغساني لاعب الوحدة الذي سجل الهدف الأول: التقدم إلى «الوصافة» لا يعني أننا في طريقنا إلى «الدرع» لأن المشوار طويل، وكل الفرق تطلب اللقب، ولكن قد تتغير الظروف لأي منها، وربما يأتي فريق في ترتيب أقل، ويتصدر القمة، ونتعامل مع الدوري بنظام المباراة الواحدة، ولا ننظر أبعد من ذلك.

وأضاف: عجمان من الفرق الجيدة التي تقدم كرة منظمة، ولكنه في حالة غير طبيعية، بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين للإصابة، ولو كان كامل العدد لقدم مستوى أفضل، ونحن دائماً نحترم المنافس.

وأكد علي الحوسني حارس عجمان، أن الدوري لا ينتهي بخسارة مباراة، وأمامنا موسم طويل، صحيح أن الفريق لم يحقق أي فوز، ولكن الأمر يدفعنا للتعويض في الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن البرتقالي لم يستغل المباريات التي لعبها مع الفرق المنافسة له في القاع، وما نحتاج إليه الآن هو فوز، وبعدها الفريق يعود إلى وضعه الطبيعي.