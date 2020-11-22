شباب الأهلي ومليحة «سباق اللقب»

دبي (الاتحاد)

يلتقي شباب الأهلي ومليحة، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، بصالة البطائح، في نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها مليحة إلى مباراة نهائية في مسيرته باللعبة، وجاء صعوده على حساب البطائح «حامل اللقب»، وبطل رباعية الموسم الماضي، فيما يصعد «الفرسان» للمرة السابعة في مختلف بطولات الصالات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والثالثة إلى نهائي كأس الإمارات، وسبق أن حصد اللقب في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسره في الموسم لماضي لمصلحة البطائح. ويقود شباب الأهلي، المدرب المصري عبدالله عبدالباسط، وتضم تشكيلة الفريق مجموعة متميزة من اللاعبين، منهم راشد عبيد، وعلي الخمري، وحسين مال الله، وعمر الفهيم، وهاشم زراع. ويشرف على مليحة المدرب الوطني بدر الزرعوني الذي لم يخسر أي مباراة منذ عودته إلى الفريق، وتضم القائمة المقيمين البرازيليين أنطونيو وبرونو باربوسا، ومحمد سالم وعبدالله كمستجي، وعمر كرمستجي، وفهد أحمد، وفهد الماس. من ناحية أخرى، أسفرت نتائج الجولة الثانية لدوري الشباب عن فوز مليحة على الحمرية 11-2، والبطائح على الظفرة 3-2، وتعادل النصر مع اتحاد كلباء 2-2، وفوز خورفكان على المدام 3-2.