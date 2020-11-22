هالاند.. «ليلة للذكرى»

برلين (رويترز)

أحرز إيرلينج هالاند أربعة أهداف في الشوط الثاني، ليقود بروسيا دورتموند للفوز 5-2 على مضيفه هيرتا برلين، والتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وكانت ليلة للذكرى للمهاجم النرويجي الذي هز الشباك للمرة الأولى خارج ملعب دورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في ثماني مباريات، متأخراً بهدف واحد عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وهذه أول مرة يسجل فيها هالاند أربعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الألماني.

وقال اللاعب «20 عاماً»: إنه تناول مشروب الطاقة بين الشوطين، وهو ما منحه دفعة كبيرة.

وأضاف: «لقد منحني جناحين في الاستراحة وسارت الأمور بعد ذلك بشكل رائع، أحببت الهدف الأول كثيراً، لكن الهدف الثاني كان جميلاً أيضاً».

كما أنها ليلة أخرى للذكرى للشاب يوسف موكوكو الذي شارك بدلاً من هالاند في الدقيقة 85، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري، بعد إتمامه 16 عاماً الجمعة، وتكون مشاركته قانونية وفقاً للوائح الحالية.

وهز هالاند الشباك في الدقيقتين 47 و49 ليمنح دورتموند التقدم 2-1، بعدما افتتح ماتيوس كونيا التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة قوية من 25 متراً في الدقيقة 33.

وجعل النرويجي هالاند النتيجة 3-1 في الدقيقة 62، إذ استغل خطأ في دفاع هيرتا ليراوغ الحارس ويسجل ببراعة.

وعزز رفائيل جيريرو تقدم دورتموند في الدقيقة 70، ثم قلص هيرتا الفارق لفترة قصيرة عن طريق كونيا من ضربة جزاء، قبل أن يختتم هالاند مهرجان الأهداف في الدقيقة 79.

ورفع دورتموند، الذي يستضيف كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا غداً، رصيده إلى 18 نقطة، متأخراً بنقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، ومتفوقاً بفارق الأهداف على باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.