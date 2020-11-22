«السيدة العجوز» يبتسم بـ «الدون 8»

روما (أ ف ب)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية فوز يوفنتوس 2 - صفر على ضيفه كالياري ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية رصيده إلى 16 نقطة.

وعاد «السيدة العجوز» إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله مع لاتسيو 1-1، في المرحلة السابقة، قبل النافذة الدولية بهدف قاتل لفريق العاصمة في الدقيقة 95.

ورفع رونالدو رصيده إلى ثمانية أهداف في «الكالشيو» هذا الموسم في خمس مباريات خاضها.

وقال المدرب أندريا بيرلو بعد الفوز: «كانت مباراة جيدة جداً، ويمكن أن تسهم في تقدمنا، بعد النافذة الدولية، لا يكون الأمر سهلاً أبداً، ولكن دخلنا إلى المباراة بروح عالية».

ومع استمرار غياب قطبي الدفاع المخضرمين ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني، عاد إلى صفوف «السيدة العجوز» المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت إلى التشكيلة الأساسية، بعد غياب منذ أغسطس الماضي، إثر خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وشهدت مباريات هذه المرحلة وضع اللاعبين والحكام علامة حمراء على وجوههم دعماً لحملة التوعية ضد العنف المنزلي.