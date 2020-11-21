«فخر أبوظبي» يعزف «السيمفونية الخامسة»

منير رحومة (دبي)

عزف الجزيرة سيمفونية رائعة، وأطرب الجماهير، بعرض هجومي من الطراز الرفيع، عندما سجل 5 أهداف كاملة، في شباك شباب الأهلي، ليلحق به الخسارة الأولى في الموسم، بالفوز عليه 5-3، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت، مساء أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وتقدم «فخر أبوظبي» إلى المركز الرابع، برصيد 11 نقطة، مقابل تراجع «الفرسان» إلى المركز الثامن بـ 9 نقاط.

وفي بقية مباريات أمس، قفز الوحدة إلى وصافة الدوري رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، بفوزه على عجمان بثلاثية باستاد آل نهيان، وسجلها يحيى الغساني وجيانلوكا مونيز ومحمد برغش، بينما تجمد رصيد «البرتقالي» عند نقطتين.

وصحح الظفرة مسيرته، بفوز ثمين على خورفكان بـ «ثنائية»، سجلها روشفيل ودينيلسون بيريرا، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 10 نقاط، مقابل نقطة «يتيمة» لـ «النسور».

وبالعودة إلى مباراة شباب الأهلي والجزيرة، حفل الشوط الأول بالأهداف الجميلة، بتسجيل 4 أهداف كاملة، كان نصيب الأسد فيها لمصلحة الضيوف، حيث سجل إيزيكيل، وعلي مبخوت، وعبدالله رمضان، في الدقائق 7 و12 و27، بينما لم ينجح أصحاب الأرض في الوصول إلى شباك الجزيرة، إلا مرة في الدقيقة 16 عن طريق إيجور جيسوس.

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة والمتعة الهجومية، بتسجيل 4 أهداف أخرى، بواقع هدفين لـ «فخر أبوظبي»، سجلهما علي مبخوت محرزاً «ثنائية» في المباراة، و«البديل» عمر تراوري في الدقيقتين 59 و88، وسجل «الفرسان» هدفين أيضاً عن طريق جيسوس الذي أحرز بدوره «ثنائية»، وأحمد خليل في الدقيقتين 55 و68.