فلاديمير مدرباً لـ«الإعصار»

مراد المصري (دبي)

تعاقد حتا مع الصربي فلاديمير لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، ووقع المدرب على العقد رسمياً، أمس، وذلك خلفاً لليوناني كريستوس كونتيس، الذي رحل عن «الإعصار» بعد سلسلة نتائج سلبية، عرف خلالها الفريق الخسارة 5 مرات، وجمع الفريق نقطة «يتيمة»، في أول 6 جولات لدوري الخليج العربي، إلى جانب الخروج من الدور الأول في كأس الخليج العربي.

وتقدم حتا بالشكر إلى كونتيس وجهازه الفني المعاون على الفترة التي قضاها مع الفريق، منذ مطلع الموسم الماضي، وجاء خيار تجديد الدماء بالمدرب الصربي الذي وصل إلى الدولة قبل أيام، وتابع مباراة الفريق أمام الفجيرة أمس الأول بالدوري، علماً أنه يخوض تجربته الأولى في «دورينا».

ويعد التغيير في الأجهزة الفنية هو الرابع هذا الموسم، بعدما استغنى الوحدة عن الهولندي مارك فوتا، وخورفكان عن الإسباني كانيدا، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، فيما رحل الروماني ريجيكامب من تدريب الوصل، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام بني ياس.