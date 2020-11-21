ضربات الجزاء «شبح» الريال!

فياريال (رويترز)

احتسبت ضد ريال مدريد رابع ضربة جزاء في مباراتين، ليتعادل 1-1 مع مضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مساء أمس، ويفقد نقاطاً للمباراة الثانية على التوالي.

وغاب عن فريق المدرب زين الدين زيدان وسبعة لاعبين بسبب الإصابة والمرض، ومن بينهم الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وكاسيميرو، لكن حامل اللقب تقدم في الدقيقة الثانية بضربة رأس طائرة من ماريانو دياز.

واحتج فياريال على احتساب الهدف بسبب رفع مساعد الحكم رايته للحظات بداعي تسلل لوكاس فاسكيز، الذي لم يلمس الكرة على الإطلاق، قبل أن يرسل داني كاربخال التمريرة العرضية إلى ماريانو.

وتحسن أداء فياريال كثيراً في الشوط الثاني، وبعد أن أضاع عدة فرص، نجح المهاجم جيرار مورينو في التفوق على تيبو كورتوا من علامة الجزاء في الدقيقة 76، عقب مخالفة من الحارس البلجيكي ضد «البديل» صمويل تشوكويزي.

وواصل فياريال البحث عن هدف الفوز، وكاد أن يسجله عن طريق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد، لكن كورتوا صمد ليتصدى لمحاولته.

ويملك ريال مدريد، الذي خسر 1-4 أمام فالنسيا في مباراته السابقة بالدوري 17 نقطة، فيما يملك فياريال 19 نقطة.

وبحسب الإحصائيات، فشل ريال مدريد في الخروج بشباك نظيفة من مبارياته الثماني الأخيرة، في مختلف المسابقات.

وقال زيدان بعد المباراة «فقدنا نقطتين بشكل واضح، وبالنسبة لضربة الجزاء، فإن هذه أشياء تحدث في كرة القدم، ولكن النتيجة تزعجني بسبب المجهود الذي بذله اللاعبون».

من ناحية أخرى، اعترف ناتشو فيرنانديز مدافع الريال بتراجع مستوى الفريق خلال المباراة، وقال: لم نكن في الشوط الثاني بالقوة نفسها التي ظهرنا بها في الشوط الأول، وغاب عنا العديد من اللاعبين المهمين، لكن هذا ليس عذراً، لأن لدينا فريق كبير.

وأضاف: إنه موسم صعب للجميع، ولا ينجح أي فريق في حصد كل النقاط.