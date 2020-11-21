لوشيسكو يقود الهلال «بث مباشر» في «الديربي»!

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أمس أن إدارة الهلال السعودي، بدأت التنسيق مع إدارة ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، لتجهيز غرفة الملابس بشاشات وربطها بالبث المباشر، تمهيداً لربط المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بلاعبيه، خلال مواجهة «الديربي» أمام النصر غداً

ضمن المرحلة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي يستمر فيه غياب لوشيسكو، حيث يخضع للعزل الطبي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها عن الترتيبات التي يجريها الهلال، وأن لوشيسكو عقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي عن بُعد مع لاعبيه أمس قبل المناورة الرئيسة، حيث شرح لهم التكتيك والطريقة، التي يرغب في انتهاجها في المباراة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الروماني سيشرف على المباراة فنياً عن بُعد، وسيلقي كلمته في الاجتماع الفني قبل انطلاقها، كما سيتواصل مع أحد المساعدين، عبر اتصال مباشر لإعطاء التوصيات اللازمة للإيطالي كريستيانو باتشي، مساعده الأول.